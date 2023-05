SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Sergio Rico, do PSG, está internado na Espanha menos de um dia após conquistar o Campeonato Francês com o clube. O atleta caiu de um cavalo no qual estava montado no povoado de El Rocío, na Espanha, neste domingo (28), e sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Pessoas próximos ao goleiro do PSG afirmam que ele acabou atingido no pescoço pelo cavalo em fuga após ter caído.

Sergio Rico foi levado às pressas para o hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, logo após o ocorrido.

O PSG liberou os seus jogadores para viajarem após o título francês conquistado no sábado (27), com o empate por 1 a 1 contra o Strasbourg. As informações são do jornal espanhol "AS".

Ainda segundo o veículo espanhol, Sergio Rico está em observação no hospital e fazendo outros exames para entender a gravidade do acontecido.

Em sua conta oficial no Twitter, o Sevilla, ex-time do goleiro, mandou uma mensagem de apoio. "Muita força e pronta recuperação, Sergio Rico", escreveu.

