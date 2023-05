SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Dorival Jr pediu calma com a volta de Alexandre Pato após o atacante tricolor acompanhar de perto a virada do São Paulo contra o Goiás no Morumbi.

"Vamos com muita tranquilidade, ele está iniciando agora na segunda-feira o primeiro treinamento depois de meses e meses apenas buscando uma recuperação física. Então, não contem com o Alexandre para já, nós não o teremos tão rápido", disse Dorival.

O treinador também disse que vai acompanhar o processo de evolução dele e que vai trocar informações com o Departamento Médico para no momento certo colocá-lo em campo.

"É um jogador diferenciado. Se realmente tiver recuperado, focado e concentrado no São Paulo, não tenho dúvidas que vai ser muito importante, pelas virtudes, pela qualidade que tem e pela identificação com as passagens que ele teve no clube", finalizou.

Alexandre Pato esteve nos vestiários, cumprimentou os companheiros e acompanhou o aquecimento do gramado do Morumbi.

Anunciado na sexta, Pato ainda não foi apresentado oficialmente pelo São Paulo. Ele acertou um contrato de produtividade para sua terceira passagem pelo Tricolor.

O atacante não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado, quando lesionou gravemente o joelho atuando pelo Orlando City, dos EUA.

Pato se recuperou da cirurgia no joelho no CT do São Paulo, já convive diariamente com o elenco e está em fase final de transição para o campo e bola.

Confira outros trechos da coletiva de Dorival:

*Vitória de virada contra o Goiás*

"Foi um resultado fundamental, muito importante, os jogadores estão acreditando, mesmo numa semana muito difícil, muitas viagens, mesmo assim, trabalhamos quinta e sexta, sempre de uma maneira comedida para que o time estivesse inteiro hoje. Do jeito que o time jogou hoje, não perdendo a organização e fazendo o segundo tempo que fez, é louvável. Os jogadore estão acreditando que podem buscar coisas melhores."

*Apoio da torcida no Morumbi*

"O que nós temos presenciado é uma coisa que impressa, a resposta do torcedor. Tentamos fazer nosso melhor, eles tem nos empurrado de tal forma que tem feito uma diferença muito grande. A maneira como eles me abraçaram na chegada tenho que reconhecer, enaltecer e prestigiar. Obrigado a todos que tem comparecido e com paciência levado o time aos bons resultados."

*Dorivalismo?*

"Estou tranquilo, porque o céu e o inferno do futebol tem só um palmo de distância, não é uma vitória que tira os pés do chão, e não é uma derrota que vai causar transtorno. Já vivi isso inúmeras vezes, só vamos alcançar os resultados se tivermos consciência, fazer muito mais e melhor, acrescentando a todo instante. Os jogadores estão entendendo, correndo até o último minuto, a entrega me satisfaz, a maioria das segundas bolas nós estávamos em cima, iniciando um processo de ataque, isso pra mim é prazeroso. Com poucas sessões de trabalho, temos um time organizado, consciente e tem sido fundamental a entrada dos jogadores que têm vindo do banco, decidindo jogos. Isso para mim não tem preço, todos estão preparados para ter seu momento, muitos jogos temos decidido com jogadores que vem de fora."

*David*

"Tem uma característica única, uma puxada muito forte, o que ele já fazia no Fortaleza e no Inter. O Rogério o conhecia bem, fez a indicação, deve tê-lo ajudado bastante para que ele pedisse e batesse muito em cima do nome. É uma questão de tempo, ele vai ganhar uma consistência maior, é um período longo de recuperação, então às vezes oscila e temos que ter muita paciência. Que ele não perca esse ímpeto inicial e busque uma condição cada vez maior nos jogos."

*Espírito de luta dos jogadores*

"O principal é o espírito que a equipe vem tendo, todos estão aceitando o que foi proposto, eu falei que todo o elenco jogaria, é o que tem acontecido, são raras exceções aqueles que ainda não tiveram uma oportunidade. Os jogadores aceitaram tudo isso, existe uma dedicação muito grande, não param de correr em momento nenhum. A resposta foi muito positiva, a organização que está existindo em campo, estamos aproveitando ao máximo cada período de treinamento, mostrando vídeos, fazendo correções, isso tem sido assimilado e a cada rodada a gente sente uma confiança maior. Isso nos enche de orgulho, primeiro a aceitação e segundo essa organização que está existindo e tem nos levado a resultados importantes. Espero manter o máximo possível, porque é um momento que os jogadores têm que valorizar, aproveitar e vivenciar tudo isso, para que se sintam cada dia mais confortáveis."

*Bola aérea*

"Esse tipo de melhora só acontece com treinamento, com repetições, para que você eleve a capacidade do atleta individualmente. Melhorando individualmente, você melhora coletivamente. Não é questão da bola aérea, mas o posicionamento para receber essa bola, se não tem posicionamento consistente, isso acontece. Não tenho dúvida que temos que repetir muito, é uma situação que nos preocupa pela sequência ao longo do ano, melhoramos bastante, mas ainda precisamos de mais."

*Seleção brasileira*

"Fico muito tranquilo, nunca forcei nada, na minha vida as coisas sempre aconteceram de maneira natural. Estou muito feliz aqui no São Paulo, satisfeito, o trabalho está evoluindo, melhorando. Temos que dar tranquilidade a CBF pq é um trabalho que vai exigir muito, que eles sejam felizes na decisão, torço eu para que seja um profissional brasileiro para que tenhamos profissionais do nosso país comandando a seleção mais vezes campeã do mundo."