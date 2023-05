SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quatro estreantes, o técnico interino Ramon Menezes convocou neste domingo a seleção brasileira para os amistosos contra Guiné e Senegal. As partidas serão nos dias 17 e 20 do próximo mês, na Espanha.

Os laterais Ayrton Lucas (Flamengo) e Vanderson (Monaco-FRA), o meia-atacante Joelinton (Newcastle-ING) e o zagueiro (Fluminense) foram as principais novidades da lista.

O atacante Malcom (Zenit-RUS) foi chamado pela terceira vez, mas até agora não entrou em campo com a camisa da equipe.

Ramon veio da Argentina, onde dirige a seleção na Copa do Mundo sub-20 e viajou ao Rio de Janeiro apenas para anunciar a convocação.

Ele ocupa o cargo enquanto a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não define o substituto definitivo de Tite, que deixou a seleção após a Copa do Mundo do ano passado. Dos jogadores que foram ao Qatar, 14 foram chamados agora para os amistosos.

Veja abaixo a lista dos convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Alex Telles (Sevilla-ESP), Ayrton Lucas (Flamengo), Danilo (Juventus) e Vanderson (Monaco)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid-ESP), Ibañez (Roma-ITA), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Nino (Fluminense)

Meias: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Casemiro (Manchester United-ING), Joelinton (Newcastle-ING), Lucas Paquetá (West Ham-ING) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Malcom (Zenit-RUS), Richarlison (Tottenham-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Rony (Palmeiras) e Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)