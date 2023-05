SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sergio Rico, 29, goleiro do Paris Saint-Germain-FRA está internado em estado grave, segundo agências de notícias internacionais.

Ele sofreu traumatismo craniano ao ser atingido no rosto por um cavalo depois de cair do animal. Ele foi levado para hospital Virgen del Rocio, na região de Huelva, na Espanha, de helicóptero. Em uma nota divulgada à imprensa, o PSG confirmou a informação.

Rico estava no banco de reservas na partida do último sábado (27), contra o Strasbourg, quando equipe parisiense conquistou o título francês com o empate em 1 a 1. Em seguida, ele foi liberado para um dia de folga e viajou para a Espanha.

Segundo o diário Marca, da Espanha, o estado dele, apesar de grave, é estável.

Revelado pelo Sevilla, Sergio Rico passou pelo Fulham-ING antes de chegar ao PSG em 2019. No ano passado, foi emprestado a Mallorca-ESP.