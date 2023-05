SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mauricio Pochettino assinou neste domingo (28) o contrato para treinar o Chelsea pelas próximas três temporadas. As informações são do jornal The Telegraph.

O documento foi assinado antes do último jogo do clube sob o comando de Frank Lampard na temporada da Premier League.

Mauricio Pochettino deve ser confirmado oficialmente nas próximas 48 horas.

O contrato tem duração de três anos e a expectativa é que ele comece a trabalhar assim que terminar a temporada.

Luis Enrique, Kompany e Julian Nagelsmann também foram os nomes cogitados pelo bilionário Todd Boehly.

Até seis jogadores disseram ao clube que desejam sair no final da temporada. Uma das missões de Pochettino é tentar convencer Mason Mount a continuar.

Mason tem apenas mais um ano de contrato. O Manchester United estaria pronto para fazer uma oferta inicial de R$ 294 milhões.

Mauricio Pochettino passou mais de cinco anos como técnico do Tottenham. Na equipe chegou a uma final da Liga dos Campeões em 2019.

O último trabalho de Pochettino foi no comando do Paris Saint-Germain, entre 2021 e 2022.

Tags:

Jornal