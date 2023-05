SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo que não valia tanto, o tricampeão antecipado da Premier League perdeu para Brentford, neste domingo (28), fora de casa, por 1 a 0. O gol foi marcado por Pinnock, no finzinho.

Já campeão, o City foi para campo com um time bem diferente. Alguns poucos titulares começaram jogando e o ritmo da partida foi lento na maior parte do tempo.

Agora, o time de Guardiola se prepara para disputar mais dois títulos. Próximo sábado, contra o United, pela Copa da Inglaterra e no dia 10, contra a Inter, pela Liga dos Campeões.

O jogo de hoje podia dar ao Brentford uma chance de disputar a qualificatória da Conference League. Mas, mesmo vencendo, o clube não dependia só das suas forças, tendo que torcer contra Tottenham e Aston Villa.

Apesar disso, o Brentford teve uma temporada de pedra no sapato do City e outros grandes. Foram duas vitórias sobre o campeão, além de derrotar Liverpool e Tottenham

Os donos da casa terminaram o Inglês com 59 pontos, na nona posição. O City finalizou com 89 pontos.

Jogo

Em jogo com ritmo bem abaixo, os dois goleiros foram espectadores por grande parte do primeiro tempo. Com a posse de bola dominada, o City não tinha pressa em criar ataques, mas também não teve facilidade para infiltrar a defesa dos donos da casa.

O segundo tempo seguiu sem muita inspiração, mas os times mostraram mais vontade. Apesar disso, não significou mais chances e emoção para a partida, que seguiu morna.

Foi no finzinho, que o Brentford passou a pressionar mais os visitantes, inflamando a torcida e chegando à vitória.