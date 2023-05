SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jogador Steven Berghuis, do Ajax, socou um torcedor na saída do estádio, antes de entrar no ônibus da equipe após a derrota deste domingo (28).

Berghis diz ter ouvido insultos racistas contra seu companheiro de time, Brian Brobbey.

Os jogadores estavam entrando no ônibus para ir embora do estádio do Twente. O Ajax perdeu por 3 a 1 pela última rodada do Campeonato Holandês.

O agressor teria gritado que Brobbey é um "câncer negro".

O Ajax comunicou que vai investigar o que aconteceu no momento antes do atleta agredir o homem, e só depois tomará alguma providência.

O time terminou o Campeonato Holandês em terceiro lugar, após ser tetracampeão seguido nos últimos anos. Agora,o Ajax vai disputar uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.