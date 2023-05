RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A holandesa Roos Zwetsloot, 5ª colocada na modalidade street em Tóquio-2020, não deu chances para as brasileiras e conquistou a terceira edição do Red Bull Conquest, pela primeira vez disputado no Rio de Janeiro.

Roos superou três brasileiras para ficar com o título. A promessa de 13 anos Maria Lúcia nas quartas, a carioca Vitória Mendonça na semi, e superou Gabi Mazetto na decisão.

Holandesa impressionou os jurados. Roos apostou nas manobras utilizando o corrimão da pista, com um nível de dificuldade mais alto, e teve pouquíssimas falhas no dia de hoje.

Bicampeã da competição. No ano passado, Ross já havia vencido o Lisboa Conquest.

Vitória Mendonça foi a 3ª colocada e completou o pódio com Gabi e Roos Zwetsloot.

No masculino, Gabryel Aguiar garantiu o título para o Brasil.

Em entrevista ao UOL, Roos disse que adorou competir no Brasil pelo público e a vista do Rio de Janeiro ? a pista foi montada com uma visão privilegiada para o Morro do Pão de Açúcar.

O QUE ELA DISSE

Competir no Brasil

"Eu simplesmente amo a vibe de estar no Brasil com multidões incríveis, eu me sinto abençoada de estar aqui. Estive aqui [no Brasil] há três anos e meio, mas uma paisagem como essa eu nunca tinha visto antes".

Família e amigos na torcida

"Eu não esperava que fosse me sentir tão bem, mas eu estava empolgada para vê-los e eles vieram até aqui para me apoiar e eu só posso agradecê-los".

Nível das competidoras

"É incrível competir com mulheres tão boas, então estou muito feliz que eles também estão aqui e participaram disso".

GABI MAZETTO CONTAGIOU O PÚBLICO

Apesar da derrota na final, Gabi provou que é um dos principais nomes do skate brasileiro. Ela foi a atleta que mais arrancou gritos da torcida nos dias de competição.

*Os repórteres viajaram ao Rio de Janeiro a convite da Red Bull.