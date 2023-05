MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O Internacional ganhou um fôlego longe do Z4 ao vencer o Bahia por 2 a 0 hoje (28), pela 8ª rodada do Brasileiro.

Johnny e Wanderson marcaram os gols do jogo já no segundo tempo.

A equipe colorada subiu três posições e agora ocupa a 12ª, com 10 pontos.

O Bahia cai para a 16ª, com 7 pontos somados e encosta na degola.

As equipes voltam a campo pela Copa do Brasil, no dia 31. O Inter encara o América-MG e o Bahia o Santos.

INTERNACIONAL

John, Romulo (Igor Gomes), Rodrigo Modelo, Nico Hernandez, Thauan Lara (Renê), Gustavo Campanharo, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Pedro Henrique (Luiz Adriano) (Lucca) e Alemão (Wanderson). T.: Mano Menezes.

BAHIA

Marcos Felipe, Kanu, David Duarte (Ademir), Vitor Hugo, Jacaré, Rezende, Thaciano, Chávez (Ryan), Cauly, Biel e Everaldo (Vinicius Mingotti). T.: Renato Paiva.

Local: Beira-Rio, Porto Alegre

Data e horário: 28 de maio de 2023, às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.

Cartões amarelos: Ryan e Everaldo (BAH); Campanharo (INT).

Cartões vermelhos: Não teve

Gols: Johnny (INT), aos 3' do 2T. Wanderson (INT), aos 53' do 2T.