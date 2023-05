SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - FO Sport fará uma homenagem a Vini Jr. neste domingo (28), na partida contra o ABC pelo Campeonato Brasileiro Série B.

O clube personalizou seu uniforme e entrou em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro com um patch especial em homenagem ao jogador do Real Madrid.

No símbolo, colocado nas mangas da camisa, há a imagem do atacante de costas com a frase "Preto é cor de luta".

Nas redes sociais, o Sport reforçou que na luta contra o racismo, a omissão não pode acontecer.