RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o América-MG, por 2 a 0, e ampliou a distância na liderança do Brasileirão 2023. Os gols alvinegros na partida de hoje (28), no Nilton Santos, foram de Júnior Santos e Luis Henrique.

O resultado fez com que o time treinado por Luís Castro chegasse a 21 pontos em oito rodadas. A diferença em relação ao segundo colocado, o Palmeiras, pulou para cinco pontos.

A campanha do Botafogo, com sete vitórias nos oito primeiros jogos, era algo que só o Palmeiras, em 2019, tinha atingido em uma edição de pontos corridos.

O Botafogo segue invicto jogando no Nilton Santos desde que o clube implantou o gramado sintético. Em casa, são cinco jogos e cinco vitórias pela Série A.

O América-MG segue na zona de rebaixamento. O time de Vagner Mancini é o penúltimo, com quatro pontos.

O lateral-esquerdo Marçal levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Athletico, sábado, às 18h30, na Arena da Baixada. Ao mesmo tempo, o América-MG enfrentará o Corinthians, no Independência, sem Iago Maidana, também suspenso.

O lateral-direito Marcinho, do América-MG, reencontrou-se com a torcida do Botafogo: foi vaiado e xingado de assassino. Ele responde por homicídio culposo (sem intenção de matar) pelo atropelamento de Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares, no Rio, em 2020.

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Placido, Adryelson (Philipe Sampaio), Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Lucas Fernandes (Raí); Júnior Santos, Luis Henrique (Victor Sá) e Eduardo (Janderson). T.: Luís Castro

AMÉRICA-MG

Mateus Pasinato, Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno (Juninho), Emmanuel Martínez (Alê); Everaldo (Mateus Gonçalves), Felipe Azevedo (Mastriani) e Renado Marques (Aloísio). T.: Vagner Mancini

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 28/5/2023, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Luís Marques

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Marçal, Victor Cuesta (BOT); Renato Marques, Iago Maidana, Marcinho (AMG)

Gols: Júnior Santos, 2'/1ºT (1-0); Luis Henrique, 14'/2ºT (2-0)