SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino se impôs e venceu o Santos por 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitinho e Juninho Capixaba marcaram os gols da partida, aos 30 minutos do primeiro tento e também aos 30 da etapa final.

O Massa Bruta ultrapassou o adversário na tabela e subiu para a 10ª colocação, com 13 pontos. A equipe aumentou a sua sequência de invencibilidade para sete jogos, sendo três vitórias consecutivas.

Já o Santos é o 12º, com 11, e não não vence há quatro jogos. O time, inclusive, só balançou a rede uma vez nesses confrontos.

O Santos volta a campo na quarta (31) para enfrentar o Bahia, fora de casa, pelo volta das oitavas da Copa do Brasil ? a ida terminou com empate por 0 a 0. O Bragantino, por sua vez, visita o Fluminense no domingo (4), pelo Brasileirão.

Vitinho fez o seu primeiro tento com a camisa do Bragantino. O atacante de 24 anos está emprestado ao clube desde fevereiro pelo Dínamo Kiev, da Ucrânia.

BRAGANTINO

Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Helinho (Henry Mosquera), Eduardo Sasha e Vitinho (Sorriso [Thiago Borbas]).

T.: Pedro Caixinha

SANTOS

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias, e Lucas Pires (João Lucas); Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi e Lucas Lima; Ângelo (Weslley Patati), Deivid Washington (Bruno Mezenga) e Soteldo (Daniel Ruiz). T.: Odair Hellmann

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 28 de maio de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Bruno Boschilia e Maira Mastella

VAR: Rafael Traci

Gol: Vitinho, aos 30'/1ºT, e Juninho Capixaba, aos 30'/2ºT

Amarelos: Helinho, Matheus Fernandes, Deivid