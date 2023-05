SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos vem tendo dificuldades no setor ofensivo e não pode contar com o artilheiro Marcos Leonardo.

O time está há quatro jogos sem vencer e só marcou um gol nesses confrontos. O time passou em branco na derrota para o Bragantino e nos empates com Palmeiras e Bahia, tendo balançado a rede apenas na derrota para o Audax Italiano.

Marcos Leonardo está com a seleção brasileira na Copa do Mundo sub-20 e não joga desde o dia 6 de maio. Ele é o goleador do Alvinegro praiano no ano, com oito tentos.

Ele pode desfalcar a equipe até 11 de junho se o Brasil chegar à final do Mundial. O atacante já soma três gols em três jogos com a canarinho.

Até lá, equipe comandada por Odair Hellmann tem mais quatro jogos, sendo dois decisivos. O Peixe disputa a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na quarta (31), contra o Bahia, e enfrentará o Newell's na semana no dia 6 pela quinta rodada da Sul-Americana.

Deivid Washington surgiu como uma solução para a posição, mas o coletivo do Santos não vem correspondendo. O Menino da Vila de apenas 17 anos fez dois dos cinco gols, mas vem de quatro jogos sem marcar.

Odair pregou que o time precisa retomar o padrão para a sequência de jogos após reconhecer que a atuação contra o Bragantino foi abaixo. Ele também revelou que o elenco ficou irritado com a derrota e que se cobraram no vestiário.