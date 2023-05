RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Ramon Menezes convocou sete jogadores de clubes brasileiros para os próximos amistosos da seleção brasileira. A convocação vai gerar impacto em Palmeiras, Fluminense e Flamengo.

Três jogadores da lista são do Palmeiras: o goleiro Weverton, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony.

Já o Fluminense teve o zagueiro Nino e o volante André entre os chamados por Ramon.

O Brasil vai enfrentar Guiné, em 17 de junho, e Senegal, dia 20 (uma terça-feira). A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 12, uma segunda-feira. A viagem dos convocados será após a rodada do Brasileirão.

Não haverá jogos das principais competições nacionais durante a data Fifa, mas tem rodada do Brasileirão a partir de quarta-feira

O CENÁRIO DE CADA CLUBE

Flamengo: o time enfrenta o Red Bull Bragantino em 22 de junho, na quinta-feira. Em tese, dá tempo de Pedro e Ayrton Lucas voltarem para o jogo. Mas para isso eles podem ser submetidos a um desgaste físico, caso atuem na terça e ainda precisem fazer uma viagem de aproximadamente 11h de voo entre Portugal e Brasil.

Palmeiras: enfrenta o Bahia, em Salvador, no dia 21 de junho (quarta), às 21h30. Weverton deve ser reserva, mas chegaria em cima da hora em Salvador junto com Rony e Raphael Veiga. Rony tem moral com Ramon, foi titular no jogo passado, contra o Marrocos.

Fluminense: joga contra o Atlético-MG no dia 21 (quarta), às 21h30. Tanto Nino quanto André devem ser reservas da seleção, que joga na terça. Mas a janela para viagem é apertada.