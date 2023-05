SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador brasileiro Vinícius Jr. assistiu ao show da cantora Beyoncé em Londres nesta segunda-feira (29).

O atacante do Real Madrid foi à capital britânica para acompanhar show de Beyoncé. A cantora fez nesta segunda o primeiro de cinco espetáculos em Londres, no estádio do Tottenham, pela Renaissance World Tour.

Vinícius Jr. encontrou com Jay-Z. O rapper é marido de Beyoncé e estava nos bastidores do show.

"LENDA", foi a legenda da foto postada por Vinícius Jr. em seu perfil no Instagram. Em uma hora após a publicação, a imagem recebeu mais de 700 mil curtidas.

O brasileiro desfalcou o Real Madrid nas últimas duas partidas. Vinícius Jr. não foi a campo contra Rayo Vallecano e Sevilla, jogos logo após ser vítima de racismo em Valência, devido a desconforto no joelho. O clube só tem mais um duelo na temporada, no próximo domingo contra o Athletic Bilbao. O único objetivo é manter a segunda colocação no Campeonato Espanhol.