ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras, que está invicto há 15 jogos, voltou a viver um jejum de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro após quase "um turno".

O empate de domingo (28) com o Atlético-MG, no Mineirão, foi o terceiro seguido do Palmeiras no Brasileirão. Antes, o time de Abel Ferreira já havia empatado com o Santos, por 0 a 0, na Vila Belmiro, e com o RB Bragantino, por 1 a 1, no Allianz Parque.

A última vez que o Palmeiras havia ficado três jogos seguidos sem vencer no Brasileirão foi entre o fim de agosto e o início de setembro de 2022. Na ocasião, o Verdão engatou três empates com Flamengo, Fluminense e Bragantino, entre a 23ª e 25ª rodadas do campeonato, respectivamente.

Desde então, foram 18 rodadas (ou quase um turno) sem viver momento semelhante. Foram 13 jogos na reta final do campeonato do ano passado e mais 5 partidas no início do Brasileirão 2023.

Curiosamente, no Brasileirão passado, que terminou com o Palmeiras campeão, o fato se repetiu mais duas vezes. A equipe viveu situação semelhante nas três primeiras rodadas (uma derrota e dois empates) e entre as rodadas 14 e 16 (empate, derrota e empate).

Por outro lado, o time de Abel Ferreira vive uma invencibilidade de 15 jogos. A última derrota foi contra o Bolívar, fora de casa, pela Libertadores, com time totalmente reserva. Desde então, são 10 vitórias e 5 empates do Palmeiras.

Após o empate com o Galo, Abel Ferreira apontou a sequência de jogos como fator decisivo para o desgaste da equipe. Só em maio, o Palmeiras tem nove compromissos.

Ele justificou as substituições no segundo tempo como parte da gestão física do time, que volta a campo na quarta-feira (31), contra o Fortaleza, no Castelão, pela Copa do Brasil. No jogo de ida das oitavas de final, o Palmeiras venceu por 3 a 0 no Allianz Parque.

"As trocas que fiz, uma delas foi por gestão, a quantidade de jogos é difícil para todos os jogadores. Fiz as mudanças pela carga física, é diferente jogar com dois ou três dias de diferença, mas é isso que temos", disse Abel Ferreira.

Brasileirão 2023, empates entre a 6ª e 8ª rodadas

Palmeiras 1 x 1 RB Bragantino, no Allianz Parque

Santos 0 x 0 Palmeiras, na Vila Belmiro

Palmeiras 1 x 1 Atlético-MG, no Mineirão

Brasileirão 2022, empates entre a 23ª e 25ª rodadas

Palmeiras 1 x 1 Flamengo, no Allianz Parque

Fluminense 1 x 1 Palmeiras, no Maracanã

RB Bragantino 2 x 2 Palmeiras, no Nabi Abi Chedid