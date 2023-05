SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Steven Berghuis, do Ajax, socou um torcedor, no domingo (28), após ter ouvido insultos racistas contra seu companheiro de time, Brian Brobbey.

Berghuis parou em Dibu Martinez nas quartas de final contra a Argentina. O camisa 11 foi o quarto batedor na eliminação holandesa da Copa do Qatar.

Estreou pela seleção em 2016, e disputou a Euro 2020. Na ocasição, a Holanda foi eliminada nas oitavas de final para a República Tcheca.

O atacante de 31 anos chegou ao Ajax em 2021. O clube desembolsou cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões na época) para tirar Berghuis do rival Feyenoord.

O atacante é filho do ex-jogador Frank Berghuis, que se aposentou em 2000. Hoje ele é diretor de talentos do Go Ahead Eagles, time da primeira divisão holandesa.

Irmão de Steven Berghuis é técnico de base. Tristan Berghuis, 27, comanda o time sub-21 do Go Ahead Eagles.

Berghuis diz ter ouvido insultos racistas contra seu companheiro de time, Brian Brobbey. O episódio aconteceu na saída do estádio após derrota por 3 a 1 para o Twente fora de casa.

O agressor teria gritado que Brobbey é um "câncer negro".