SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por tomar o celular do jornalista Pedro Spinelli, no domingo (28), no empate do Palmeiras com o Atlético-MG no Mineirão. As imagens foram gravadas pela rádio Itatiaia

O STJD vai analisar a ação do técnico Abel Ferreira. Segundo Rodrigo Mattos, colunista do UOL, o procurador Ronaldo Piacente confirmou que vai analisar o caso.

O comandante pode ser enquadrado no Art. 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo trata de casos de indisciplina praticada por atleta, treinador, médico ou membro da comissão técnica.

Abel pode ser suspenso por até seis partidas. O CBJD prevê punição entre um e seis jogos, com possibilidade de aplicação de multa ao clube do infrator.

O que diz o CBJD:

Art. 258

Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).

PENA: suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a cento e oitenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código. (NR).

§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de advertência se a infração for de pequena gravidade. (AC).

Art. 258-D

As penalidades de suspensão decorrentes das infrações previstas neste Capítulo poderão ser cumuladas com a aplicação de multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a entidade de prática desportiva a que estiver vinculado o infrator, observados os elementos de

dosimetria da pena e, em especial, o previsto no art. 182-A. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009).

PRECEDENTE CALLERI

Calleri derrubou o celular de um torcedor do Palmeiras em 2022. O episódio aconteceu na saída do Allianz Parque, após a final do Campeonato Paulista, com triunfo alviverde.

São Paulo firmou acordo com o STJD para evitar suspensão e pagou multa. Foi definido pagamentou de R$ 33 mil em indenização.