RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo emitiu um comunicado oficial informando que o meia-atacante Marinho foi multado e afastado do cronograma de treinos da equipe principal por período indeterminado.

O UOL apurou que a medida foi tomada pela diretoria rubro-negra por questões disciplinares.

O atacante relatou dores musculares e se recusou a viajar para o Chile, onde o Fla enfrentou o Ñublense, no último dia 24, pela Libertadores. Outros jogadores com quadro similares integraram a delegação.

A situação gerou uma discussão de Marinho com um membro da comissão técnica.

Segundo a nota oficial do Flamengo, ele também foi retirado da relação da última partida, quando o time empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Oficialmente, o Rubro-Negro ainda não forneceu maiores detalhes sobre a questão disciplinar que motivou a decisão.

Marinho chegou a ganhar oportunidades como titular com o técnico Jorge Sampaoli, mas não foi bem e acabou retornando para o banco de reservas.

O jogador desembarcou no Flamengo no ano passado e soma 59 partidas, com seis gols e nove assistências. Ele ainda não balançou a rede em 2023. Seu contrato é até o fim de 2024.

Veja abaixo o comunicado oficial

"Clube tinha dado parabéns a Marinho mais cedo

Outro fato curioso neste episódio é que mais cedo, às 9h26 de hoje (29), o Flamengo havia postado em suas redes sociais uma mensagem de parabéns a Marinho por estar completando 33 anos nesta segunda-feira. O comunicado sobre o afastamento foi publicado pouco mais de três horas depois."