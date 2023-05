RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a derrota para o Corinthians por 2 a 0 no domingo (28), o Fluminense acumulou o pior mês na sua até agora boa temporada.

O mês de maio do Fluminense teve três vitórias, dois empates e três derrotas. Foi o pior aproveitamento entre os meses de 2023.

O clube tricolor teve um início de maio empolgante com a goleada por 5 a 1 sobre o River Plate, pela Libertadores, mas na sequência acumulou tropeços.

O time de Fernando Diniz está com uma sequência de três derrotas consecutivas: Botafogo (Brasileiro), The Strongest (Libertadores) e Corinthians (Brasileiro).

O Flu está também há quatro jogos sem vencer, já que anteriormente às três derrotas, a equipe havia empatado em 0 a 0 com o Flamengo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Outro dado negativo são os quatro jogos consecutivos sem balançar as redes.

O confronto de volta diante do rival rubro-negro acontecerá na próxima quinta-feira (1), no Maracanã.

O Fluminense já ostenta um título na temporada: o de campeão carioca, justamente sobre o Flamengo.

Na Copa Libertadores, o Tricolor lidera seu grupo e está com a classificação encaminhada.

"É saber passar pelo momento de dificuldade da temporada em que os resultados não vêm. Hoje é frustrante sair daqui com a derrota [para o Corinthians], mas ao mesmo tempo ver a produtividade da equipe nos dá clareza que estamos no caminho certo", disse Eduardo Barros, auxiliar técnico do Fluminense.