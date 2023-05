PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - A principal surpresa da Premier League nesta temporada foi o Brighton. Sexto colocado na competição e garantido na Liga Europa pela primeira vez em sua história, o time tem no elenco um jogador que deixou os gramados para atuar no futebol universitário enquanto cursou educação física e publicou uma tese sobre os próprios dribles: Kaoru Mitoma.

Com 18 anos, em 2016, Mitoma deixou a base do Kawasaki Frontale, onde atuava, para jogar no futebol universitário japonês enquanto cursava educação física. Seu vínculo com o clube permaneceu na condição de estagiário.

Na Universidade Tsukuba, Mitoma desenvolveu uma tese estudando os próprios dribles. Ele jogava com uma câmera acoplada na cabeça para acompanhar seus movimentos, enquanto outra focava na bola.

O plano era estudar detalhes da movimentação, desde para onde ele olhava até as reações que causava nos adversários que queria superar.

Em sua conclusão, atestou que o segredo do sucesso no drible é mudar o centro de gravidade do adversário. O estudo foi publicado na universidade e é frequentemente consultado.

**DEPOIS DA GRADUAÇÃO**

Devidamente graduado, Mitoma retornou ao futebol na temporada 2020/2021 e estreou profissionalmente apenas com 22 anos.

De cara, colheu o sucesso de tanto esforço e se tornou um dos destaques do time no qual tinha feito base e atuado como estagiário de educação física. Foram 30 gols em 64 jogos pelo time, conquistando os títulos da Copa do Japão e do Campeonato Japonês.

O rendimento ecoou pela Europa e ocasionou sua contratação pelo Brighton por 3 milhões de euros (R$ 16,1 milhões na cotação atual). Depois de ser emprestado ao Saint-Gilloise, da Bélgica, ele retornou para brilhar na Inglaterra.

**DESTAQUE NA PREMIER LEAGUE**

O Brighton surpreendeu a todos conquistando o sexto lugar da Premier League com um futebol ofensivo e envolvente. Uma das características centrais da equipe treinada pelo italiano Roberto De Zerbi é exatamente a iniciativa de ir para cima dos adversários.

A equipe terminou o campeonato como terceiro com maior sucesso em dribles, segundo estatísticas do site FBREF.

Mitoma, segundo números do Whoscored, foi o quinto melhor driblador da Premier League. Além disso, marcou 10 gols e deu sete assistências na temporada.