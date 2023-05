SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thiago Seyboth Wild, 23, estabeleceu enorme zebra na primeira rodada de Roland Garros. Na manhã francesa de terça-feira (30), o brasileiro derrotou o russo Daniil Medvedev, 27, cabeça de chave número dois do Grand Slam parisiense.

Em quatro horas e 15 minutos, o 172º colocado do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) prevaleceu sobre o segundo do mundo. Ao fim da batalha, o placar apontava 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 (6/8), 2/6, 6/3 e 6/4.

Wild, que teve de sobreviver ao torneio qualificatório para entrar na chave principal, de repente se viu na quadra central, a Philippe-Chatrier. E não se apequenou, avançando à segunda rodada do tradicional torneio de tênis.

O paranaense enfrentará na sequência da competição o vencedor do duelo entre o argentino Guido Pella, 33, número 423 do mundo, e o francês Quentin Halys, 26, número 88 no ranking. O confronto ocorrerá na quinta-feira (1º), ainda sem hora marcada.