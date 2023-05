O paranaense Thiago Wild, de 23 anos, escreveu nesta terça-feira (30) um novo capítulo da história do tênis brasileiro, em sua estreia em Roland Garros, em Paris (França). Pela primeira vez na chave principal do torneio, Wild venceu de virada um dos favoritos ao título deste ano: o russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo.

Após 4h15 de partida, o brasileiro selou o triunfo por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (7-5), 6/7 (6-8), 2/6, 6/3 e 6/4. Com a façanha no saibro parisiense, Wild tornou-se o segundo brasileiro a superar um vice-líder do ranking mundial – o primeiro foi Gustavo Kuerten que levou a melhor sobre Roger Federer, em 2004.

What an upset! ????



Qualifier Seyboth Wild ???????? takes out the No. 2 seed, Daniil Medvedev, in 5 sets! ????@rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/hiUHTRwZR7 — ATP Tour (@atptour) May 30, 2023

“Eu assisti Daniil jogar desde que era júnior e vencê-lo em uma quadra dessas é a realização de um sonho", disse o brasileiro após o triunfo, segundo a Reuters. "Tentei usar meu forehand contra o dele e funcionou muito bem. Comecei a sentir cãibras no início do segundo set, mas usei minha força mental para jogar meu melhor tênis", afirmou Wild, pela segunda vez em um Grand Slam na carreira, após o US Open de 2020, quando parou na primeira rodada.

O brasileiro garantiu a vaga na chave principal de Roland Garros após vencer três duelos, o último deles contra o alemão Dominik Koepfer (102º no ranking) por 2 sets a 0, na última rodada do qualificatório. Já Medvedev chegou a Paris, como segundo cabeça de chave, após a conquista no Masters 1000 de Roma. Ele sonhava com a conquista do Grand Slam parisiense para assumir o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Nesta temporada, Wild conquistou dois títulos de Challenger – o equivalente à segunda divisão – em quadras de saibro. Com a vitória de hoje (30), ele deve subir para a 140º lugar, na próxima atualização do ranking da ATP.

É VITÓÓÓÓÓÓÓRIA HISTÓRICA! ????????????



Thiago Wild faz história na quadra Philippe Chatrier, em #RolandGarros



Vindo do qualifying, o brasileiro vence o tenista nº 2 do mundo, Daniil Medvedev ????????



3 sets a 2 (7/6, 6/7, 2/6, 6/3 e 6/4)



Esse Grand Slam é especial demaaais para o ???????? pic.twitter.com/6LVIX7IZAa — Time Brasil (@timebrasil) May 30, 2023

Tags:

Daniil Medvedev | Esportes | Grand Slam | número 2 | Ranking Mundial | Roland Garros | saibro | tênis | Thiago Wild