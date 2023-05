SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A negociação entre São Paulo e Marinho esfriou nas últimas horas em função do salário do jogador. Não houve acerto entre as partes na primeira conversa do clube com o atacante afastado pelo Flamengo.

O Tricolor não avançará na negociação se Marinho não reduzir a pedida salarial. O clube não desiste de contratá-lo, mas a diretoria são-paulina adotou a postura de "deixar rolar".

O São Paulo buscou convencer Marinho de que assinar com a equipe seria uma grande oportunidade em sua carreira. Além disso, voltar a trabalhar com Dorival, com quem ele atuou no ano passado, seria um trunfo para o jogador de 33 anos.

O clube seguirá monitorando a situação do atacante, mas optou por deixar esfriar neste momento.