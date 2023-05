SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (31), a Premier League divulgou os finalistas ao premio de "gol da temporada", e o ex-Corinthians Willian é um dos finalistas.

O site oficial da competição divulgou os finalistas do prêmio de gol mais bonito da temporada 2022/2023, e o gol do jogador formado no Terrão escolhido foi contra o Nottingham Forest, em 11 de fevereiro (confira a lista completa e os gols abaixo)

A votação pública fica aberta até esta sexta-feira, 2 de junho. Ela será combinada com a de um júri escolhido pela Premier League para decidir o vencedor, que será anunciado na semana seguinte.

Ao todo, são nove finalistas de diferentes times, e além de Willian, há outro brasileiro: Matheus Nunes concorre com o gol feito sobre o Chelsea em 8 de abril. Nascido no Rio de janeiro, Nunes tem dupla cidadania portuguesa.

Lista de finalistas de gols da temporada 2022/23

Allan Saint-Maximin ( Wolverhampton 1-1 Newcastle) 28 de agosto de 2022

Ivan Toney ( Brentford 5-2 Leeds) 3 de setembro de 2022

Miguel Almiron ( Fulham 1-4 Newcastle) 1 de outubro de 2022

Demarai Gray ( Manchester City 1-1 Everton) 31 de dezembro de 2022

Michael Olise ( Crystal Palace 1-1 Manchester United) 18 de janeiro de 2023

Willian ( Fulham 2-0 Nottingham Forest) 11 de fevereiro de 2023

Jonny ( Wolverhampton 2-4 Leeds) 18 de março de 2023

Matheus Nunes ( Wolverhampton 1-0 Chelsea) 8 de abril de 2023

Julio Enciso ( Brighton1-1 Manchester City) 24 de maio de 2023