SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por unanimidade, o TJD-RS (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul) suspendeu o atacante Jarro Pedroso, que atuava pelo São Luiz, por dois anos. Ele foi condenado por ter cometido um pênalti para beneficiar apostadores. O julgamento foi realizado na noite de terça-feira (30).

Jarro admitiu ter cometido a infração de maneira proposital. Ele fez acordo com o Ministério Público de Goiás, que investiga esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro, e não faz parte dos jogadores denunciados criminalmente.

Jarro é o segundo atleta punido com esse tempo de suspensão pelo TJD-RS. Na semana passada, o mesmo havia ocorrido com o lateral Nikolas, que estava no Novo Hamburgo. Ele também cometeu pênalti após acordo com apostadores.

Cabe apelação ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), embora Jarro tenha reconhecido ter feito o pênalti. Ele disse ter sido ameaçado pelo grupo de apostadores.