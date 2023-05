SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sevilla conquistou seu sétimo título da Liga Europa e se isolou mais ainda como o maior vencedor do torneio. Os espanhóis venceram a Roma nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação.

Com a conquista, o time espanhol acabou com a invencibilidade do técnico José Mourinho, que foi campeão sempre que chegou à final.

O JOGO

O jogo foi bem disputado e movimentado, mas com poucas chances objetivas para ambos os lados.

O Sevilla teve maior posse de bola, mas foi pouco eficaz. Foram apenas duas finalizações durante os 52 minutos da primeira etapa, ambas nos minutos finais, quando o time espanhol conseguiu se acertar em campo.

A Roma soube se defender bem e atacar com perigo. Logo nos minutos iniciais, acionou Bono que conseguiu fazer a defesa e aos 35min, abriu o placar com Dybala, que era dúvida para a final.

Na segunda etapa, o Sevilla começou melhor, colocando bastante pressão nos italianos. A proposta deu resultado e Mancini acabou marcando contra para os espanhóis. O time italiano conseguiu sair da pressão e ainda chegou mais duas vezes com perigo.

Com nada resolvido, a partida seguiu para a prorrogação. Após 102', os times tiveram que lutar contra o cansaço para encarar mais 44min.

O Sevilla pareceu mais inteiro fisicamente do que a Roma. Os espanhóis controlaram a partida e mantiveram a posse de bola, enquanto a Roma esperava a oportunidade para um contra-ataque.

Com o resultado mantido, a partida foi levada para os pênaltis.

LANCES E GOLS

Defendeu! Aos 12min, Spinazzola chutou de primeira após o cruzamento rasteiro de Celik. Mas Bono estava ligado e conseguiu espalmar para longe.

Momento de Apreensão. O VAR analisou um potencial pênalti de Gudelj em Abraham, aos 32min. O meio campista do Sevilla, ao desarmar o atacante, acertou a cabeça dele, após tocar na bola. Nada marcado.

Gol da Roma! 0-1 Em contra-ataque rápido da Roma, Mancini roubou a bola no meio campo e lançou para Dybala que estava livre no ataque. Cara a cara com o goleiro, ele chutou cruzado para dentro da rede e colocou a Roma na frente aos 35min.

Quase o empate! Na cobrança do escanteio, Rakitic cruzou na segunda trave e Fernando saltou para cabecear, mandando a bola por cima do gol e desperdiçou a chance do empate aos 43min.

Na Trave! No sexto minuto dos acréscimos, Óliver Torres cruzou para Rakitic que chutou com força e acertou o canto inferior da trave esquerda.

Gol do Sevilla! 1-1 Mancini mandou contra o próprio gol aos 10min do segundo tempo. Jesus Navas cruzou pelo lado direito e En-Nesyri raspou a cabeça na bola. Na tentativa de afastar, a bola acaba batendo na coxa do jogador da Roma e entra no gol.

Fez milagre! Abraham recebeu de Ibañez e chutou à queima-roupa. Bono fez milagre e defendeu aos 22min. No rebote, a bola voltou para Ibañez, que chutou para fora.

Pênalti? Aos 30min o juiz marcou pênalti após Ocampos ser derrubado no desarme de Ibañez. O VAR chamou e o juiz desmarcou a penalidade máxima, pois Ibañez tocou na bola.

Reclamação. Jogadores da Roma reclamam que Fernando tocou com a mão na bola e pedem pênalti. Árbitro manda seguir e VAR não recomenda a checagem.

Bono de novo: Na cobrança de falta, a Roma apostou em jogada ensaiada. Pellegrini tocou por cima da barreira e Belotti finalizou meio desequilibrado. Bono saiu do gol e com as pontas dos dedos, mandou a bola para fora.

Quase a virada: Suso finalizou forte de fora da área e Rui Patrício tentou segurar, mas acabou soltando. No rebote, Lamela finalizou em cima da marcação.

Sevilla tenta novamente: No fim do segundo tempo da prorrogação, Montiel cobrou o lateral e já foi receber a devolução. Bove cortou, mas a bola chegou em Suso que cruzou para a área. En-Nesyri tentou cabecear, mas a bola vai fraquinha e facilita a defesa de Rui Patrício.

PÊNALTIS

Sevilla - Ocampos, Lamela, Raktic, Montiel

Roma - Cristante, Mancini (perdeu), Ibañez (perdeu)

Ficha Técnica

Sevilla 1 X 1 Roma

SEVILLA

Bono, Jesús Navas (Montiel), Badé, Gudelj (Marcao), Alex Telles (Rekik), Fernando, Rakitic, Óliver T (Suso), Ocampos, Bryan Gil (Erik Lamela), En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar

ROMA

Rui Patrício, Ibanez, Mancini, Smalling, Spinazzola (Llorente), Cristante, Matic (Bove), Celik (Zalewski), Pellegrini (El Shaarawy), Abraham (Belotti), Dybala (Wijnaldum). Técnico:Mourinho

Estádio: Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria

Gols: Roma - Dybala (35min/1t); Sevilla - Mancini (GC - 10min/2t)

Cartões Amarelos: Matic, Pellegrini, Mancini, Cristante, Celik, Zalewski, Karsdorp (Roma); Rafa Mir, Rakitic, Lamela, Jordán, Montiel, Ocampos (Sevilla)