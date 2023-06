SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira (31), no Castelão, mas não foi o suficiente para tirar a vaga do Alviverde na próxima fase.

O Palmeiras avançou com 3 a 1 no placar agregado pela vantagem construída no jogo de ida, no Allianz Parque.

Lucero marcou o gol do Leão do Pici, aos 28 minutos do segundo tempo.

O técnico Abel Ferreira foi expulso no segundo tempo. Ele já havia sido advertido com cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo e foi mandado mais cedo ao vestiário.

O Alviverde volta a campo no domingo (4) para enfrentar o Coritiba, no Allianz, pela nona rodada do Brasileirão. Já o Fortaleza visita o Botafogo no sábado (3), no Engenhão.

A equipe agora aguarda sorteio para conhecer o adversário das quartas. Os jogos de ida estão marcados para os dias 5 julho, enquanto a vaga será em 12 de julho.

O JOGO

O Fortaleza se impôs em campo no decorrer do primeiro tempo. O Palmeiras até começou a partida com as linhas altas, controlando a posse, mas não conseguiu desenvolver as jogadas e passou a defender a vantagem.

O time da casa encurralou o adversário e quase inaugurou o placar antes do intervalo, mas Lucero desperdiçou a principal chance da equipe. Foram mais de dez finalizações do Leão do Pici, enquanto o Alviverde só chutou uma vez -e não chegou a acertar gol defendido por João Ricardo.

Seguro, Weverton evitava que os mandantes incendiassem o jogo em busca da virada. O goleiro palmeirense não precisou fazer nenhum milagre até a metade do segundo tempo, mas vinha sendo providencial quando exigido.

O Palmeiras teve um gol anulado por impedimento quando o jogo ainda estava empatado. Dudu completou um cruzamento de Rony aos 27min do segundo tempo, mas o tento foi anulado porque ele estava em posição irregular.

O Fortaleza marcou na reta final e acabou com a sequência de 15 jogos de invencibilidade do adversário. O time da casa pressionou até o fim, mas não voltou a balançar a rede e terminou eliminado - eles precisavam de mais dois gols para levar a disputa para os pênaltis.

GOL E DESTAQUES

Primeira chance. Aos 11min de jogo, Lucero cobrou escanteio da direita, Brítez venceu na disputa pelo alto e cabeceou cruzado. A bola, no entanto, saiu muito pelo lado.

Weverton segura. Aos 45min, Pikachu foi lançado na direita, em velocidade, e cruzou para a área. Galhardo recebeu e amorteceu para Lucero, que vinha por trás, mas o chute saiu fraco e facilitou para o goleiro do Palmeiras.

Galhardo manda para fora. Aos 13min do segundo tempo, Galhardo recebeu de Dudu na entrada da área e chapou de primeira. A bola passou próxima à trave esquerda do gol.

Gol impedido. Aos 27min, Luan lançou Veiga, que aproveitou a desatenção de Dudu, invadiu a área e cruzou. Dudu desviou para dentro do gol, mas o tento foi anulado por impedimento do camisa 7.

1x0. Na sequência, aos 28min, o Fortaleza teve contra-ataque e Pochettino chutou cruzado da entrada da área. A bola carimbou a trave e voltou nos pés de Lucero, que empurrou para o fundo da rede.

Ficha técnica

Fortaleza 1 x 0 Palmeiras [1x3 no agregado]

FORTALEZA

João Ricardo; Dudu (Romero), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Hércules), Pochettino e Pikachu (Calebe); Guilherme (Romarinho), Thiago Galhardo (Zanocelo) e Lucero. T.: Juan Pablo Vojvoda

PALMEIRAS

Weverton, Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Menino), Richard Ríos e Veiga (Naves); Tabata, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Navarro). T.: Abel Ferreira

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Eduardo Gonçalves da Cruz

VAR: Wagner Reway

Público: 42.540

Renda: R$ 969.494,00

Gol: Lucero, aos 28min do segundo tempo

Cartões amarelos: Galhardo, Vitor Castanheira (Fortaleza); Rony, Abel Ferreira, Piquerez e Weverton (Palmeiras)