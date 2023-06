O Tupynambás entra em campo nesta quinta (01) às 19h30 no Parque do Sabiá para enfrentar o Uberlândia, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Só a vitória interessa para a equipe juiz-forana.

Em último lugar na tabela com apenas 1 ponto, além de vencer, o Tupynambás precisa de uma combinação de resultados para se livrar do rebaixamento e o caminho do Baeta nessa reta final não será fácil. Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, a equipe enfrenta o Uberlândia, 5° colocado da tabela com 12 pontos, o Boa Esporte na próxima quarta (07), 2º colocado até o momento com 13 pontos, North Esporte Clube no próximo sábado (10), 10° colocado com 8 pontos e o primeiro fora da zona de rebaixamento até o momento, e o União Luziense, penúltimo colocado na classificação com 5 pontos no dia 17 de junho.

Em, pelo menos, três partidas o Leão do Poço Rico perdeu pontos importantes. Contra o Itabirito a equipe estava segurando um empate fora de casa e aos 49 minutos do segundo tempo acabou tomando um gol. Contra o Betim a equipe juiz-forana saiu atrás no placar, buscou a virada, mas não conseguiu segurar o jogo e acabou perdendo por 3 a 2. O mesmo aconteceu contra o URT, onde o Baeta saiu na frente, mas acabou tomando a virada, perdendo a partida por 2 a 1.

Sobre o jogo contra o Uberlândia, Wanderley Tavares comenta. "Nós vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, no Parque do Sabiá que é um estádio grande com um campo grande e espero jogar de igual para igual contra o Uberlândia. Estamos estudando a equipe deles, montando uma estratégia pra enfrentá-los e espero uma postura do nosso time em busca da vitória. Nós sabemos que nem o empate mais nos interessa, respeitamos demais a equipe do Uberlândia, mas vamos buscar os três pontos e é isso, montar uma estratégia pra saber se defender nesses 90 minutos, mas também agredindo a equipe deles, com uma estratégia equilibrada para poder voltar de Uberlândia ainda vivo na busca pela saída da zona do rebaixamento. Nós ainda temos quatro rodadas para jogar até o final do campeonato, são 12 pontos em disputa e todo planejamento que a gente faz independente do adversário se é em casa ou fora a gente planeja pra vencer o jogo e contra o Uberlândia não é diferente, nós estamos montando uma estratégia para tentar executá-la da melhor maneira possível no jogo".

Wanderley também comenta sobre o momento vivido pelo time e que vem trabalhando a parte mental dos atletas. "Tenho trabalhado bastante a questão emocional dos atletas, acho que isso tem influenciado e acho que precisa melhorar. Desde que eu cheguei eu senti os atletas um pouco inseguros e eu tento passar confiança pra eles, mostrando que nós temos um elenco qualificado e que por muitas vezes, nos jogos nosso aspecto psicológico influenciou negativamente e deixamos escapar pontos importantes, como no caso do Itabirito que era um empate, e a vitória contra o URT e o Betim".

O técnico finaliza mandando um recado para a torcida do Baeta. "Meu recado para o torcedor do baeta é que eu sei muito bem o que ele está sentindo, sou de Juiz de Fora, nasci na cidade, cresci acompanhando o Baeta, Tupi, Sport e as equipes de Juiz de Fora e cheguei a jogar nas categorias de base do Tupynambás, trabalhei no clube, no profissional e agora estou retornando e por ser da cidade tenho um carinho muito grande e posso prometer para o torcedor do baeta é que vou continuar trabalhando muito, eu, os atletas, a comissão e a direção, enquanto houver possibilidade de sair da zona de rebaixamento vamos lutar até o fim".



O Tuoynambás não contará com o atacante Reis, suspenso após uma expulsão na partida contra o URT. A novidade é o retorno do volante Mogango, um dos destaques do time, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.