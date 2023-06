SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) -O Palmeiras saiu em defesa do técnico Abel Ferreira após a expulsão do português contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (31), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras pediu que a CBF tome providências para assegurar que a arbitragem dê a Abel o mesmo tratamento dado a outros técnicos. A manifestação aconteceu através de texto postado nas redes sociais do clube.

O clube afirmou que não pode aceitar "atitudes persecutórias contra um profissional que vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste".

O Palmeiras ainda informou que contestará a súmula da partida às esferas competentes. Savio Pereira Sampaio foi o árbitro escalado para o revés do Palmeiras fora de casa.

Abel Ferreira chegou ao 50º cartão desde que chegou ao Palmeiras. O comandante desfalca o clube no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, ainda sem adversário definido

**O QUE DISSE O PALMEIRAS**

"Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube.

Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que, ao longo de mais de dois anos de trabalho à frente do Verdão, vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste.

A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico, ontem, contra o Fortaleza, falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes."

**O QUE DIZ A SÚMULA DA PARTIDA**

"Por protestar contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva, com gestos ao arremessar um copo de água no chão, socar o ar e proferir as seguintes palavras: " foi falta filho da p***". Informo ainda, que após a expulsão, o referido técnico quis permanecer na área tecnica, sentando no banco de suplentes, passando instruções aos seus auxiliares, sendo necessário nova intervenção da arbitragem solicitando a sua saída. Logo em seguida, deixou as imediações do campo de jogo."