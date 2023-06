RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-árbitro Léo Feldman morreu nesta quinta-feira (1), aos 67 anos. Ele tratava um câncer na garganta.

Feldman foi um dos principais árbitros do futebol carioca e brasileiro na década de 90 e .

No Rio de Janeiro, ele apitou decisões que ficaram marcadas na história.

Dentre elas, a de 1995, quando o Fluminense venceu o Flamengo com o gol de barriga do Renato, e a de 2001, quando o Fla venceu o Vasco com gol de Petkovic.

Feldmand também era professor de educação física do Cefet aposentado.

NOTA DA FERJ

"Com pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta o falecimento do ex-árbitro Léo Feldman, aos 67 anos.

Ele apitou jogos importantes do futebol carioca e brasileiro. Entre eles, a final do Campeonato Carioca de 1995, vencido pelo Fluminense sobre o Flamengo, com um gol de barriga de Renato Gaúcho, além da decisão de 2001, quando o Rubro-Negro conquistou o título sobre o Vasco, com um de Petkovic, de falta, no fim da partida.

A FERJ se solidariza na dor e deseja condolências a amigos e familiares de Feldman".