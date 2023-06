SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jornalista alemão que perguntou a Thiago Wild sobre a denúncia de violência doméstica diz ter sido ameaçado por um dos agentes do tenista, o peruano Jorge Salked, após a entrevista coletiva em Roland Garros. Segundo o profissional, que falou com o UOL sob condição de anonimato, o empresário se dirigiu a ele e fotografou sua credencial.

Logo depois da vitória sobre o número 2 do mundo Daniil Medvedev na primeira rodada do torneio, Thiago Wild se deslocou à entrevista coletiva com os jornalistas do mundo inteiro. Assim como o protocolo da organização prevê, os repórteres estrangeiros iniciaram a conversa em inglês.

"Quando coloquei a pergunta transcrita já disseram que não era apropriada. Mas no momento que peguei o microfone, falei que era uma informação pública e precisava questionar [sobre a acusação de violência doméstica]. Ainda me lembro de ter pedido desculpas, tive empatia, sabia que era uma situação complicada", relatou o jornalista ao UOL.

Em seguida, o alemão conta ter sido repreendido por Salked, que é vice-presidente da Octagon, empresa que cuida da carreira de Thiago. O peruano acompanhava a coletiva e, segundo o repórter, ele o abordou em tom de ameaça.

"Assim que a coletiva em inglês terminou e mudaram para português, os repórteres internacionais levantaram, inclusive eu, e foram em direção à saída. No caminho de volta, já próximo à porta, um homem veio em minha direção com o celular na mão e fez uma foto da minha credencial sem falar nada. Perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu: 'Quero me lembrar do seu nome'. Eu questionei novamente e disse que ele não poderia fazer isso sem explicar. Começamos a discutir e saímos da sala de conferência", acrescentou.

O repórter, então, argumentou que era o trabalho dele como jornalista fazer qualquer tipo de pergunta e Salked rebateu. "Então ele respondeu que era uma história velha, tinham outras 125 perguntas que poderia ter feito e encerrou dizendo que tudo estava nas mãos da Justiça".

Um jornalista francês acompanhou o ocorrido e decidiu ajudar o colega alemão. O homem que fez a ameaça, então, pediu desculpas pelo ocorrido, mas insistiu em dizer que "a atitude do repórter, ao questionar Wild, foi errada".

O UOL entrou em contato com a Octagon e com o próprio Jorge Salked, mas não obteve retorno. A organização de Roland Garros também foi acionada para o esclarecimento sobre o incidente, mas também não respondeu aos contatos. Assim que a reportagem receber qualquer resposta, a matéria será atualizada.