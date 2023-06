SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - No clima de final entre Denver Nuggets e Miami Heat, a NBA House está de volta ao Brasil. A instalação da maior liga de basquete do mundo em São Paulo está reformulada, e promete atrair público recorde. O UOL foi conferir as novidades.

A casa da NBA será aberta ao público pela primeira vez hoje, dia do jogo 1 das Finais, no estacionamento do Shopping Eldorado. A imprensa teve acesso antecipado na última terça-feira (30).

Rodrigo Vicentini, CEO da NBA Brasil, espera receber 44 mil pessoas na NBA House ao longo das próximas três semanas. O número é 10% superior em relação ao público de 2022.

O espaço tem atrações para os apaixonados por NBA. Além de tirar fotos de réplica do troféu Larry O'Brien e com outros artigos históricos da liga, ainda tem a NBA Store, com camisetas, meias, tênis, canecas e regatas, atuais ou clássicas - uma jersey dos Lakers com o nome de Kobe Bryant chega a custar R$ 3.799.

O público terá a chance de exibir seus talentos no basquete. A NBA House montou uma miniquadra interativa, que terá gincanas e irá premiar os melhores arremessadores.

As ativações de patrocinadores estão maiores e mais numerosas em relação a 2022. Os parceiros da NBA no Brasil desenvolveram seis stands diferentes, com possibilidades de interação para crianças e adultos.

A experiência para assistir aos jogos também está diferente. Há três tipos de ingressos: Pista (de pé, mais perto do telão de 40 metros quadrados), Arquibancada (com assentos numerados) e NBA Lounge (área VIP, com acesso ao mezanino e open bar).

CONQUISTANDO O PÚBLICO BRASILEIRO

Apenas pela segunda vez em 14 anos a final da NBA não terá LeBron James ou Stephen Curry. Contudo, a liga não teme que a ausência desses nomes que transcendem o basquete diminua o alcance da decisão.

Um parceiro especial na conquista do público nacional é o Orlando Magic. O time da Flórida possui páginas em português nas redes sociais, já promoveu uma noite temática brasileira e tem jogo marcado com o Flamengo para a próxima pré-temporada.

Maior evento da liga no país, a NBA House está longe de ser a única iniciativa para aproximar o fã de basquete. Além das 21 lojas espalhadas pelo Brasil, também há o NBA Park, um parque temático em Gramado-RS inaugurado em abril deste ano.