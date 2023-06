LONDRES, REINO UNIDOS (UOL-FOLHAPRESS) - Após Max Verstappen vencer o GP de Mônaco e ampliar sua vantagem na liderança do campeonato para 39 pontos sobre Sergio Perez, que viu ainda Fernando Alonso encostar após uma péssima performance no Principado, a Fórmula 1 desembarca na Espanha.

A tentativa de recuperação de Perez é uma das histórias deste GP, que terá ainda a estreia de um pacote de mudanças importantes na Ferrari, e promessa de novidades também na Aston Martin e na Red Bull. Enquanto isso, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo e AlphaTauri buscam entender melhor seus pacotes.

Isso em um circuito modificado: sai a chicane antes da reta principal e volta uma curva de alta velocidade, mudando as características do circuito.

Como acompanhar o GP da Espanha:

Sexta-feira, 2 de junho

Treino livre 1, das 8h20 às 9h30h: BandSports

Treino livre 2, das 11h50 às 13h: BandSports

Sábado, 3 de junho

Treino livre 3, das 7h20 às 8h30: BandSports

Classificação, das 11h às 12h (transmissão começa às 10h30 na TV Band/BandSports)

Domingo, 4 de junho

Corrida, a partir das 9h (largada às 10h): Band e BandNewsFM

Circuito da Catalunha

Distância: 4,657 km

Número de voltas: 66

DRS - 2 zonas

Zona 1: 40m após a curva 9

Zona 2: 57m após a curva 16 (reta dos boxes)

Pneus disponíveis: C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios)

Resultado em 2022

Pole position: Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min18s750

Pódio:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) - 1h37min20

2º Sergio Perez (MEX/Red Bull-Honda) +17s072

3º George Russell (ING/Mercedes) +32s927

**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DA CATALUNHA**

O primeiro setor costuma mostrar quem está bem nas curvas rápidas, o segundo, nas de média velocidade, e o terceiro agora ficou menos travado, com a troca da chicane por uma curva de alta.

Será interessante compreender como estes novos carros e pneus se comportarão na Espanha com essa mudança no traçado. Até porque ela só pôde acontecer porque a turbulência tem efeito menor e é possível seguir o carro que vai à frente nesta última curva de alta e tentar a ultrapassagem na reta. Por outro lado, os pilotos têm reclamado da turbulência novamente neste ano.

O asfalto da Espanha é escuro, e com isso retém muito calor quando faz sol, o que gera mais desgaste de pneus. E a corrida é em junho, mais perto do verão, neste ano.

A distância entre a pole position e a primeira curva é a terceira maior do campeonato, com 612 metros, perdendo apenas para as pistas de Sochi, na Rússia, e da Cidade do México. Tanto que em 2011 Fernando Alonso pulou de quarto para primeiro na largada.

**CURIOSIDADE SOBRE O GP DA ESPANHA**

O GP da Espanha geralmente diz a verdade sobre a diferença entre os carros. Nos anos de domínio da Mercedes, os pilotos da equipe alemã fizeram todas as poles positions e só não ganharam uma corrida entre 2014 e 2021. Foi justamente o GP da Espanha de 2016, primeira prova de Max Verstappen na Red Bull.

Em 2022, deu Red Bull, em uma parte do campeonato em que ficou claro que o time estava evoluindo mais do que a Ferrari, que começou bem aquela temporada. E eles são francos favoritos novamente.

Foi em um GP da Espanha que Lella Lombardi se tornou a primeira e única mulher a pontuar na Fórmula 1. Isso, em 1975, quando apenas os seis primeiros colocados marcaram pontos. Ela foi sexta colocada na prova, disputada no perigosíssimo circuito de Montjuic, em Barcelona.

Montjuic, inclusive, foi uma das cinco casas do GP da Espanha na Fórmula 1, ao lado de Pedralbes (circuito de rua também em Barcelona), Jarama (ao norte de Madri) e Jerez de la Frontera, no sul do país.