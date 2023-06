SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Róger Guedes, autor do gol que levou o duelo entre Corinthians e Atlético-MG para os pênaltis, falou sobre o lance decisivo na partida desta quarta-feira (31), pela Copa do Brasil, e mandou um recado ao presidente do clube, Duilio Monteiro Alves.

"O gandula merece um aumentinho ali, né? Merece ganhar uma camiseta. Foi uma jogada rápida dele, o Bidu foi cobrar o lateral rápido também. E eu acreditei até o final, pude driblar o goleiro. Foi um belíssimo gol", disse o artilheiro, na zona mista da Neo Química Arena.

"Vamos ver se o Duilio faz uma placa pra mim ali. Mas estou muito feliz com o gol e com a classificação, que era muito importante."

De tanto pressionar, o Corinthians chegou ao segundo gol. Aos 18 minutos, Matheus Bidu cobrou lateral rapidamente para Róger Guedes, que fez um golaço: ele deu drible da vaca em Nathan Silva, tirou Zaracho da marcação com o corpo, evitou a saída da bola pela linha de fundo e, depois de fintar Everson, tocou para o fundo do gol atleticano: 2 a 0.

Com o resultado, o Corinthians igualou o placar agregado do duelo com o Atlético-MG, já que havia perdido por 2 a 0 no Mineirão. Na disputa por pênaltis, o Timão levou a melhor e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil.