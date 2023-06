SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Augusto voltou a atuar como titular do Corinthians depois de quase dois meses e foi peça-chave para seu time, de maneira dramática, eliminar o Atlético-MG e seguir vivo na Copa do Brasil.

O meio-campista jogou por mais de 70 minutos na partida desta quarta-feira (31) e deu uma assistência. Foi a partir de um lançamento de Renato que Matheus Bidu, de peito, abriu a contagem para o time paulista na Neo Química Arena -Róger Guedes, já na etapa final, levou a decisão para as penalidades.

O camisa 8, no entanto, não fez a diferença apenas com a bola nos pés: tanto antes quanto depois de sua substituição, ele atuou como uma espécie de "auxiliar voluntário" de Vanderlei Luxemburgo.

O técnico disse que Renato, ainda no 1° tempo, notou um desajuste corintiano em relação à marcação do lateral Mariano, do Atlético-MG, e foi à beira do campo conversar com a comissão para modificar o posicionamento de sua equipe. Houve concordância, e o time neutralizou as investidas do adversário.

Já no banco de reservas, o jogador usou novamente sua experiência quando Luxa ameaçou tirar Maycon da partida. Ele alegou que o companheiro era um bom batedor de pênaltis e mudou a decisão do treinador, que manteve o volante em campo até o apito final.

A atitude de Renato foi simbólica: Maycon marcou o gol que garantiu o Corinthians nas quartas de final do torneio mata-mata.

Recuperado de uma cirurgia no joelho, o meio-campista foi titular de Luxa tanto por sua qualidade técnica quanto por "intimidar", segundo o técnico, os adversários - ele havia retornado contra o Fluminense, mas iniciou o confronto na reserva justamente por cautela em torno da lesão.

Em uma decisão, você joga com os melhores, então não tinha porque eu não jogar com o Renato na semana passada se ele pudesse jogar depois. Ele tem que jogar de cara para intimidar o adversário. [...] Eu coloquei ele no jogo porque precisava dele mais tempo. Não posso perder minutos sem a qualidade de um Renato Augusto" Vanderlei Luxemburgo, em entrevista coletiva

Com Renato Augusto disponível, o Corinthians tem pela frente o América-MG neste sábado (3). A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, pode deixar o time paulista com uma sequência de três vitórias seguidas.