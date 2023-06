RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta quinta-feira (1º), no Maracanã, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

Arrascaeta, completando 29 anos de idade nesta quinta, marcou o primeiro gol da partida. Gabigol, nos acréscimos, selou a classificação.

Com a vitória, somada ao 0 a 0 da ida, o Flamengo avançou por ter 2 a 0 ao seu favor no placar agregado.

O adversário do Rubro-Negro nas quartas de final será conhecido por meio de sorteio a ser realizado pela CBF.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (4), às 16h (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã. O Flamengo joga na segunda-feira (5), contra o Vasco, no mesmo estádio, às 20h. Os dois confrontos valem pela 9ª rodada do Brasileirão.

O clássico entre Flamengo e Fluminense começou com cinco minutos de atraso por conta da fumaça causada pela festa com fogos e sinalizadores na entrada dos times em campo.

As torcidas de Flamengo e Fluminense acenderam sinalizadores logo que os jogadores pisaram no gramado. No lado rubro-negro, mandante, houve ainda fumaça e queima de fogos de artifício. Logo o Maracanã foi tomado por uma 'neblina'.

Após o minuto de silêncio, o árbitro Raphael Claus fez um sinal com as mãos e aguardou a fumaça dissipar.

O JOGO

Os primeiros cinco minutos no Maracanã foram truncados. As duas equipes, com formações diferentes, se estudaram e dividiram o tempo de posse.

Depois dos 10 minutos, o controle da bola ficou com o Fluminense que, ao seu estilo, trocou passes, mas encontrou portas fechadas quando se aproximou da área do rival. O Flamengo, por sua vez, pouco teve espaço para criar suas jogadas.

Sem conseguir chegar pelo chão, o Flamengo foi letal quando tentou pelo alto. Depois do gol, as equipes seguiram mostrando o mesmo desenho em campo até a ida para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, Diniz colocou Pirani no lugar de Guga para dar mais ofensividade e drible pelo lado esquerdo. Ao longo da etapa, Sampaoli, por sua vez, se viu obrigado a desfazer o esquema de três zagueiros após Léo Pereira sentir dores e ser substituído por Everton Ribeiro.

A primeira metade do segundo tempo foi truncada e marcada pelas discussões de Gabigol e Manoel. Em um lance na defesa do Fluminense, o atacante cometeu falta no defensor e originou reclamações para expulsão já que ele já estava amarelado.

Apesar de ter mais a bola ao longo da segunda etapa, o Fluminense repetiu os problemas da primeira e não assustou Matheus Cunha. Cansado por correr atrás do rival, o Flamengo ficou perto de ampliar em um erro de Ganso, mas também não aproveitou.

Na reta final, o Fluminense se lançou com tudo ao campo de ataque e acabou se expondo. Depois de desperdiçar alguns contra-ataques, o Flamengo conseguiu selar sua classificação com Gabigol.

LANCES E GOLS

Cano tenta o primeiro - O Fluminense levou perigo pela primeira vez com Cano. O argentino recebeu pela direita do ataque e soltou a bomba de longe, mas Matheus Cunha espalmou para escanteio.

1 x 0 - Arrascaeta abriu o placar no Maracanã para o Flamengo. Em bola alçada na área, Fabrício Bruno cabeceou para o meio, e o uruguaio apareceu livre para completar, também de cabeça, para o gol. A bola morreu no ângulo direito de Fábio.

Matheus Cunha! - Nino quase empatou para o Fluminense no começo do segundo tempo. Após sobra de bola na área, Nino finalizou firme, mas Matheus Cunha conseguiu defender em dois tempos.

Fábio e trave salvam o Fluminense - Em erro de passe de Ganso, Gerson saiu cara a cara com Fábio, mas chutou em cima do goleiro. Na sobra, Cebolinha bateu colocado e acertou a trave. Em novo rebote, Gabigol finalizou de primeira, mas o goleiro do Fluminense salvou de novo.

2 x 0 - O Flamengo selou sua classificação com Gabigol. Wesley avançou pela direita e tocou para o meio. Éverton Cebolinha finalizou mascado, e a bola ficou para Gabigol só completar para a rede.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 0 Fluminense

FLAMENGO

Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Everton Ribeiro); Wesley, Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson (Victor Hugo), Arrascaeta (Éverton Cebolinha) e Ayrton Lucas; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Alan), Nino, Manoel (Arthur) e Guga (Gabriel Pirani); André, Martinelli, Lima (John Kennedy) e Ganso (Isaac); Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Juiz: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Guga, Manoel, Lima (FLU), David Luiz, Gabigol (FLA)

Gols: Arrascaeta (32min/1°T), Gabigol (46min/2°T)