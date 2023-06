SÃO PAULO, SP (UO-FOLHAPRESS) - Neymar aproveitou a sua ida ao paddock do Circuito da Catalunha para tietar alguns pilotos da Fórmula 1.

O jogador passeou pelo paddock do Circuito da Catalunha, palco do GP da Espanha que acontece no próximo domingo (4).

O brasileiro posou para fotos ao lado dos pilotos Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari, e Guanyu Zhou, da Alfa Romeo.

O atacante conversou por alguns minutos com o amigo Lewis Hamilton e chegou até a entrar no carro do piloto da Mercedes.

As fotos foram compartilhadas nas redes sociais por Neymar e pelo perfil oficial da Puma, patrocinadora do jogador brasileiro. Alguns pilotos, como George Russell, também registraram o encontro.

NOVA POLÊMICA

A ida a mais um evento da Fórmula 1 vem dias após a diretoria do PSG se irritar com sua presença em Mônaco. Os cartolas do clube encararam a aparição pública como uma provocação, segundo o jornal francês L'Équipe.

Neymar foi ao GP de Mônaco no dia seguinte à conquista do Campeonato Francês pelo PSG. O brasileiro não acompanhou presencialmente o empate com o Strasbourg. De acordo com o L'Équipe, o entorno do jogador minimiza o episódio e diz que não havia ele não tinha obrigação de estar no jogo do título.