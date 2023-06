O Esporte Clube Chacal promove, neste sábado (03) e domingo (04) a III Copa Chacal de Futebol de Mesa – Três Toques. Pela primeira vez, a competição será realizada no Moinho, no estacionamento coberto.

Em 2023, a competição organizada pelo clube do bairro Nossa Senhora Aparecida presta singela homenagem a Delmar Crovatto Duarte, veterano jogador de futebol falecido no início de maio.



Nas duas competições anteriores, o título ficou com Carlos Henrique, botonista revelado pelo Chacal, mas que representa o Liberdade, de Belo Horizonte. Na primeira edição, Marquinho, do Caraça, de Santa Bárbara, ficou com vice-campeonato. Na segunda, Thiago Stephan, então representando a ADMB, de Matias Barbosa, foi o vice-campeão.

A III Copa Chacal vai contar com a participação de 20 botonistas de Juiz de Fora, Chacal e Tupi, Matias Barbosa, ADMB, Belo Horizonte, Liberdade e Grêmio Mineiro, e Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco.



Renovação

O Esporte Clube Chacal sempre se notabilizou por formar novos botonistas. E, seguindo essa vocação, convida pessoas de qualquer faixa etária para jogar. Tanto que, no sábado (03), a partir de 14h, pretende realizar um torneio, paralelamente à III Copa Chacal, com uma regra simplificada. Para participar, basta entrar em contato pelo telefone (32) 98420-2021 (WhatsApp) para se inscrever. Ao longo dos dois dias de competição, serão disponibilizadas mesas e times para que os visitantes que comparecerem ao Moinho possam jogar.



Delmar Crovatto Duarte

Delmar, que chegou a jogar profissionalmente, marcou 143 gols em jogos oficiais pelo Chacal, mas a estimativa é que ele tenha balançado as redes usando a camisa verde e preta mais de 400 vezes. Por tantos gols e pela personalidade única, é considerado um dos principais nomes da história do clube.