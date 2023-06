SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos se surpreendeu com a punição de 12 jogos do zagueiro Eduardo Bauermann, envolvido em manipulação de partidas. O time esperava ao menos um ano de suspensão pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O Santos revê o planejamento inicial após a suspensão de 12 jogos. O gancho pode não dar segurança jurídica suficiente para rescisão por justa causa.

O Santos planejava processar Bauermann se o STJD entendesse que o delito foi mais grave. O clube demitiria e entraria na Justiça para pedir as verbas rescisórias do contrato até o fim de 2024.

O Santos agora adota cautela e espera a decisão final por escrito e se a procuradoria do STJD vai recorrer. O time afirma que a prioridade é "proteger a instituição".

TENDÊNCIA É SAÍDA

O Santos não tem pressa para decidir o futuro de Eduardo Bauermann, mas a tendência é negociar o zagueiro de 27 anos.

O time entende que Bauermann pode ter mercado em alguns clubes do Brasil e, principalmente, no exterior. O Léon (MEX) tentou o defensor antes do início da operação "Penalidade Máxima" do Ministério Público de Goiás.

O Santos não vê clima para Bauermann continuar e facilitaria a sua saída. O atleta estava afastado dos treinamentos e ficou apenas em casa nas últimas semanas. Ele só saiu de sua residência para comparecer ao julgamento desta quinta.

JURÍDICO É ELOGIADO

O Santos está muito satisfeito com a atuação de seu departamento jurídico.

O time foi pressionado para rescindir com Eduardo Bauermann, mas adotou cautela para apenas suspender o vínculo provisoriamente e evitar insegurança jurídica.

Outros clubes se anteciparam e demitiram atletas investigados e agora podem ter problemas na Justiça se as punições forem brandas como a de Bauermann.