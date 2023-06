LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Manchester City e Manchester United se enfrentam neste sábado (3) pela primeira vez em uma final da FA Cup. O torneio é a segunda taça mais importante do futebol inglês (atrás apenas da Premier League) e é o mais antigo campeonato de futebol do mundo ainda em disputa. É jogado desde a temporada 1871/1872, com vitória do Wanderers Football Club -clube de sucesso até os anos 1880.

A final será disputada no também icônico estádio de Wembley, que completa 100 anos como sede das partidas da FA Cup. O pontapé inicial será às 11h (de Brasília), com transmissão da ESPN e do Star +.

O primeiro jogo decisivo no estádio foi entre Bolton e West Ham e causou comoção. Muitas pessoas estavam no gramado, o que impedia o início da final. Até mesmo os jogadores, que tentavam pedir às pessoas que saíssem dali, foram pegos no meio da multidão.

Os fãs foram dispersos somente após a entrada da polícia montada. A imagem de um cavalo cinza, conhecido como Billie (ou Billy), deu nome ao jogo: ''White horse final", a final do cavalo branco -o animal não era branco, mas ficou assim chamado por conta do alto contraste das fotos em preto e branco.

O Bolton venceu por 2 a 0.

Hoje, o maior ganhador do torneio é o Arsenal, com 14 títulos. O Manchester United vem atrás, com 12, enquanto o City tem seis. O time vem embalado nesta reta final de temporada após conquistar a Premier League e se qualificar para a final da Champions com goleada por 4 a 0 no Real Madrid. A disputa continental, contra a Inter (ITA), será uma semana após a FA Cup. A taça da Europa é o título mais cobiçado da gestão do Abu Dhabi United Group, que comprou o City em 2008.

A FA Cup tem um papel marcante na reconstrução do clube. O troféu levantado na temporada 2010/2011 foi o primeiro título depois da compra, 33 anos após a última conquista. Desde então, foram quinze troféus importantes, com sete campeonatos ingleses.

"Vi muitos investimentos desde que cheguei. Acho que trazer o Robinho do Real Madrid foi a transferência que mudou o que o time queria ser visto. Era um grande jogador, de um grande clube, vindo para mostrar como o novo investimento ia ser. A cada dia havia alguma coisa mudando no clube também: víamos novos equipamentos para a academia, novas salas, instalações melhoradas e tudo isso. Eles tinham claro que queriam chegar ao topo", lembra o ex-zagueiro brasileiro Glauber Berti, contratado pelo time em 2008.

"No começo, eu tive minhas dúvidas, porque as coisas no futebol levam tempo. Mas eles conseguiram manter a palavra e, agora, construíram uma dinastia no futebol inglês", diz.

Em Londres, há grande expectativa para o jogo.

Para o Manchester United, vencer a FA Cup, logo contra o City, é uma esperança de retorno aos tempos de glória. O time comandado por Erik ten Hag ganhou fôlego nesta temporada, garantindo o retorno à Champions League e sendo campeão da Copa da Liga Inglesa, o terceiro título mais importante do futebol no país.

A Premier League não é conquistada pelos Red Devils desde 2012/2013, e a última FA Cup foi em 2015/2016.

"Lutamos muito forte durante a temporada em Old Trafford e fora. Mas ainda falta um jogo e tenho certeza que esses jogadores vão dar tudo para vencer o Manchester City. Se vocês [fãs] nos apoiarem, tenho certeza de que temos uma boa chance de levar a taça de volta para Old Trafford", disse o técnico às vésperas da partida.

O título pode coroar uma temporada que teve momentos conturbados. Um deles foi em novembro do ano passado, quando o treinador foi apontado como um dos pivôs da saída do astro português Cristiano Ronaldo do clube.

FINAL DA RAINHA

O peso da FA Cup, apesar da importância para cada um dos times, não é mais o mesmo de antigamente, analisa o jornalista Matt Barlow, do Daily Mail. Ele afirma que muitas edições do torneio foram históricas e diz que, apesar da força de um United x City, a final de 1952/1953 exemplifica a época de ouro do torneio.

"Sim, 1953 é a maior edição. Stanley Matthew é um dos maiores jogadores da Inglaterra. Na época, era o maior, mas sua carreira foi arruinada pela 2ª Guerra Mundial. Ele jogou pelo Stoke City e depois pelo Blackpool. Ele tinha 38 anos em 1953 e nunca ganhou nenhum troféu importante e esta foi sua última chance. O Blackpool perdia por 3 a 1, mas garantiu a virada por 4 a 3 num grande jogo de Matthews", disse.

"É uma grande história romântica porque finalmente Matthews venceu. Mas mais do que isso, era o ano da coroação da Rainha Elizabeth 2ª e muitas pessoas compraram uma TV pela primeira vez para assisti-la, então esta foi a primeira final da FA Cup que muitas pessoas assistiram. E foi um jogo incrível, com uma história incrível. Esta foi a era de ouro da FA Cup", complementou.

A coroação da Rainha Elizabeth 2ª aconteceu um mês depois da final, em 4 de junho de 1953. Foi ela quem entregou a medalha da vitória ao jogador.

"Por anos, a final da FA Cup foi o único jogo na TV. Todas essas histórias e muitas outras fizeram dela a maior competição. As pessoas adoraram. Agora tornou-se menos importante para os clubes porque é mais dinheiro e prestígio ganhar a Premier League ou a Champions League. Não é mais o único jogo na TV. Existem centenas de jogos. Então perdeu um pouco de sua magia, infelizmente", argumentou Barlow.

Onde assistir

Manchester United x Manchester City

11h (horário de Brasília)

ESPN e Star+