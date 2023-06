SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em alta no mercado, Marcos Leonardo está na mira do Lazio, da Itália. O jogador do Santos tem chamado a atenção pelo bom desempenho no Mundial Sub-20 com a seleção brasileira.

A Lazio sinalizou com uma proposta, mas ainda não alcançou o valor desejado. Segundo apurou o UOL, a quantia é inferior ao que o Santos espera conseguir pelo atacante.

Apesar da oferta inicial não agradar, as conversas devem continuar. A negociação é recente, mas vista com bons olhos pelos dirigentes e responsáveis do atacante.

O bom momento no Mundial Sub-20 fez o mercado aquecer pelo jogador. Léo já vinha sendo assediado por clubes como Roma (ITA) e Sporting (POR) por exemplo, mas após assumir a artilharia do Brasil na competição a procura aumentou.

O Santos ainda está confiante de que o destaque de Marcos Leonardo no Mundial Sub-20 pode aumentar ainda mais o valor de mercado. Antes da convocação, o centroavante vivia momento de desconfiança no Peixe, que está em má fase.

A venda nesta próxima janela de julho é dada como certa pelo clube e estafe do jogador. Marcos Leonardo já se sente pronto para seguir carreira no exterior.

O Santos espera por ofertas superiores a 20 milhões de euros (R$ 106 milhões), mas as sondagens ainda não ultrapassaram 15 milhões de euros (R$ 79 mi) até agora.

