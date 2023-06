RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Fluminense e a consequente classificação às quartas de final da Copa do Brasil amenizaram o ambiente no Flamengo, após uma semana conturbada, e se colocam como fatores para uma possível "virada de chave" na temporada. O time de Sampaoli venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Gabigol.

Depois do bom resultado, jogadores rubro-negros afinaram o discurso para negar qualquer atrito interno. De "coisa de fora para dentro", utilizado pelo jovem Victor Hugo, e "individualidades", como classificou Everton Ribeiro, houve certa preocupação em colocar uma pedra no assunto.

"O torcedor pode ficar tranquilo que o nosso clima vai ser sempre bom, porque a gente precisa fazer o nosso melhor, um correr pelos outros, como mostramos hoje. Mostrar o nosso melhor em campo e, acima de tudo, ajudar o Flamengo. Com certeza, vamos continuar fazendo isso. Cada um tem sua individualidade, amizade maior com um ou com outro, mas nada que atrapalhe o nosso campo", disse o camisa 7.

Um ponto em comum adotado nos discursos foram os ataques à imprensa. Gabigol foi mais enfático, ainda no gramado, enquanto Victor Hugo e Everton Ribeiro, na zona mista, citaram "notícias em momentos de decisão" e insinuaram que haveria uma intenção de se "criar crise".

Vale ressaltar que, na véspera do clássico, o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, o diretor-executivo Bruno Spindel e o membro do Conselho Diogo Lemos se reuniram com os jogadores e comissão para um papo no centro de treinamento. Nos dias anteriores, a pressão havia aumentado, com cobranças internas e externas.

"A gente sabia que era uma final, o jogo, até aqui, mais importante do ano. Conseguimos uma vitória boa e que, com certeza, vai fortalecer a confiança do elenco para o restante das competições", assegurou Victor Hugo.

Aniversariante do dia e autor do gol que abriu o placar, Arrascaeta ganhou um bolo de aniversário no vestiário, após o duelo, com direito a "parabéns para você".