SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Dudu, do Palmeiras, brincou com a presidente Leila Pereira e cobrou férias ao elenco alviverde em uma mensagem no Instagram.

Dudu marcou a presidente do Palmeiras em um post do Instagram com a notícia "Chefe fecha a empresa por 5 dias e leva funcionários para férias de luxo". O atacante entrou na brincadeira diante da legenda da postagem, que faz a pergunta: "Tem coragem de marcar seu chefe aqui?".

Além de marcar Leila, Dudu colocou três emojis chorando de rir em mensagem à mandatária.

A mensagem de Dudu divertiu os torcedores e ganhou mais de 4 mil curtidas -até a publicação da matéria.

MARATONA DE JOGOS

O Palmeiras encarou uma maratona de jogos nos últimos dois meses. O time entrou em campo 18 vezes, sendo nove em abril e nove em maio.

Em maio, o Palmeiras só perdeu uma vez, justamente a última partida, contra o Fortaleza, por 1 a 0. Ainda assim, o time avançou de fase na Copa do Brasil, já que havia vencido o rival no duelo de ida por 3 a 0.

O mês de junho será um pouco mais leve para o Palmeiras. Serão sete jogos, começando neste domingo, contra o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.