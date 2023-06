SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann esboçou o Santos com mudanças para enfrentar o Inter neste sábado (3), às 21h, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Odair escalou o Peixe com Alison e Nathan no time titular. Saíram Rodrigo Fernández e Lucas Pires.

Fernández e Pires foram destaques negativos na eliminação da Copa do Brasil contra o Bahia, na última quarta-feira.

A provável escalação é: João Paulo, Nathan, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Deivid Washington.

O Santos começa a rodada no 12º lugar, com 11 pontos. O Internacional é o 13º, com 10.