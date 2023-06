SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acabou na terceira rodada a surpreendente campanha de Thiago Seyboth Wild no Torneio de Roland Garros. O brasileiro, que precisou superar a etapa qualificatória para chegar à chave principal e surpreender o número dois do mundo, o russo Daniil Medvedev, caiu diante do japonês Yoshihito Nishioka, 33º do ranking.

Foi um jogo duro até o quarto set na quadra Simonne-Mathieu, uma das principais do Grand Slam francês de tênis. Aí, Nishioka se impôs diante de um adversário que não demonstrou forças nem concentração para impedir o placar final de 3 sets a 2, parciais de 3/6, 7/6 (10/8), 2/6, 6/4 e 6/0, em três horas e 38 minutos.

Apesar da derrota na manhã de sábado (3), Wild considerou positiva sua trajetória no saibro de Paris. Ele chegou à competição como 172º colocado na lista da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e conseguiu um dos resultados mais expressivos da carreira ao fazer 3 sets a 2 em Medvedev.

O paranaense de 23 anos deu sequência ao bom momento fazendo 3 sets a 1 no argentino Guido Pella, número 423 do mundo. E passou a impressão de que sairia vitorioso também do duelo com Nishioka, com um ótimo início, porém o japonês teve calma para reagir e avançar às oitavas de final.

A campanha satisfatória de Wild não foi registrada sem dores de cabeça. O sucesso ao longo da semana trouxe à tona a briga judicial que tem com sua ex-mulher, que o acusa de violência física e abuso moral. Ele nega as acusações e se diz vítima de extorsão. O tenista se irritou quando questionado sobre o assunto após o triunfo sobre Medvedev.