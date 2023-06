SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores do São Paulo visitam o Grêmio neste domingo (4), na arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16h (de Brasília) para o confronto da nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Os tricolores tem um confronto direto pela tabela do Brasileiro. O Grêmio, com 14 pontos, está na quinta posição da tabela. O São Paulo, dentro do G4, é o terceiro, com 15 pontos.

O clube paulista chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil após bater o Sport nos pênaltis.

Uma das novidades do São Paulo para o confronto pelo Brasileiro é o retorno de Rodrigo Nestor. O jogador se recuperou de uma lesão e deve ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior contra a equipe de Renato Gaúcho.

Entretanto, Dorival tem o outro lado com vários desfalques em sua equipe. Os jogadores Jandrei, e Welington Talles Costa, Ferraresi e Galoppo estão fora por motivos de cirurgia ou lesões.

O recém chegado ao São Paulo, Alexandre Pato, ainda não entra em campo por não está escrito. Além dele, Erison Moreira e Igor Vinícius também não jogam pelo mesmo motivo.

O Grêmio também conquistou uma vaga suada para a próxima fase da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, e não quer facilitar para o São Paulo neste domingo. Mas já chega com um dos principais seus desfalques contra o São Paulo, o jogador Suárez.

Em entrevista na sexta-feira (2), o técnico Renato Gaúcho não garantiu a presença do uruguaio no duelo. Com dores musculares, o jogador deve ser poupado para não chegar a uma lesão mais grave. Galdino, Vina e Cristaldo são opções para substituir Suárez.

Nas demais posições, Gaúcho deve usar a mesma escalação que venceu o Cruzeiro pela Copa do Brasil.

Estádio: Arena do Grêmio

Horário: Ás 16h deste domingo (4)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Transmissão: TV aberta (Globo), Premiere, streaming e internet

GRÊMIO

Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Cuiabano; Luis Suárez (Vina, Cristaldo ou Galdino). Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves (Luan), Pablo Maia, Michel Araújo (Rodrigo Nestor) e Alisson; Luciano e Carelli. Técnico: Dorival Júnior.