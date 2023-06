SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Caroline Santos foi derrotada, neste sábado (3), com golpe no último segundo e conquistou a medalha de prata na final do Mundial de taekwondo de Baku, no Azerbaijão.

A brasileira disputou a final da categoria até 62 kg com a russa Liliia Khuzina, que lutou sem a bandeira de seu país, como Atleta Individual Neutro;

A lutadora brasileira saiu atrás no segundo round, mas se recuperou e vencia até o último segundo, quando sofreu o golpe derradeiro;

Foi a segunda medalha brasileira na competição. Maria Clara Pacheco (57kg) conquistou um bronze no primeiro dia do evento;

Caroline Santos é a número 2 do ranking mundial da modalidade entre as lutadoras até 62kg.