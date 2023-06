- Futebol feminino: Barcelona conquista título da Liga dos Campeões

Quando faltam pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo de futebol feminino (no dia 20 de julho), a principal competição de clubes da Europa na modalidade coroou seu novo campeão. Na tarde deste sábado o Barcelona (Espanha) derrotou o Wolfsburg (Alemanha) por 3 a 2, de virada, em final disputada em Eindhoven (Holanda). Agora a equipe catalã possui dois títulos do torneio.

? ???????????????????????? ?



Barcelona claim their second #UWCL title after a brilliant second-half comeback in Eindhoven ????????#UWCLfinal // @FCBfemeni — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) June 3, 2023

O Barcelona, que conta com a atacante brasileira Geyse (que entrou no gramado apenas na etapa final), viu as alemães abrirem o placar, logo aos 2 minutos de bola rolando, com a alemã Ewa Pajor. Aos 36 Pajor voltou a se destacar, mas desta vez para levantar a bola para Popp conferir de cabeça.

Porém, o panorama mudou completamente após o intervalo. Nos cinco primeiros minutos de bola rolando Patri marcou em duas oportunidades para igualar. E o gol do título da equipe catalã saiu aos 24 minutos, graças ao faro de gol de Rolfö.

Esta foi a quarta final de Liga dos Campeões nos últimos cinco anos do Barcelona, que venceu neste sábado e na edição 2020/21 do torneio.

Tags:

Barcelona | Esportes | futebol feminino | liga dos campeões feminina | wolfsburg