O Brasil chegou à segunda medalha no Campeonato Mundial de Taekwondo de Baku (Azerbaijão). Neste sábado (3), Caroline Santos garantiu uma prata na categoria até 62 quilos após perder na final para a russa Liliia Khuzina.

É PRAAAAAAAAAATA! ????????



Caroline Santos (62kg) é vice-campeã mundial de taekwondo em Baku ????????



Após vencer 4 lutas, a brasileira para na final contra Lilia Khuzina ????????: 2 a 0 (6/2 e 8/6)



Que conquista FANTÁSTICA para o ???????? pic.twitter.com/xgGGt2wl66 — Time Brasil (@timebrasil) June 3, 2023

A brasileira, que ocupa a segunda colocação do ranking mundial da sua categoria, estreou com vitória sobre a colombiana Maria Lozano, depois bateu a taiwanesa Sasikarn Tongchan, passou pela taiwanesa Wei-chun Lin nas quartas de final e superou a uzbeque Feruza Sadikova na semifinal. Apenas na decisão Caroline foi derrotada.

A medalha é a segunda conquista do Brasil neste Mundial, após Maria Clara Pacheco ficar com o bronze na categoria até 57 quilos na última segunda (29), e a 23ª medalha do país na história da competição.

